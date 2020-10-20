Göbeklitepe'de Rus turist acenteleri temsilcilerine balonlu tur - Son Dakika

Göbeklitepe'de Rus turist acenteleri temsilcilerine balonlu tur

20.10.2020 11:35
Göbeklitepe'de Rus turist acenteleri temsilcilerine balonlu tur, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Rusya'dan turizm acenteleri temsilcilerine yönelik sıcak hava balonuyla turistik uçuş gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Rusya'dan turizm acenteleri temsilcilerine yönelik sıcak hava balonuyla turistik uçuş gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınmasının ardından bölgede sıcak hava balonuyla uçuşlar yapılmaya başlandı.

İlk kez turistik amaçlı gerçekleştirilen uçuşta, Rus turizm acenteleri yetkilileri, günün ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balondan Göbeklitepe ve Şanlıurfa'yı seyretme fırsatı buldu.

Yuliya Piserava, balona binerken çok heyecanlı olduklarını, gökyüzüne çıktıktan sonra ise görsel bir güzellikle karşılaştıklarını söyledi.

Gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını anlatan Piserava, "Heyecanımız, mutluluğumuz havada gördüğümüz manzara karşısında adeta doruğa ulaştı. Göbeklitepe'yi birazdan gezeceğiz ama gördüğümüz muhteşem Mezopotamya'nın bereketli topraklarının çok güzel bir manzarası var. Böyle bir uçuşun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Buraya en kısa zamanda turistlerimi göndermeye çalışacağım"

İrina Fedotova da bölgenin anlatılanlardan ve resimlerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Daha önce Göbeklitepe, Mezopotamya'yı internetten incelemiştik, fikir edinmiştik ancak gelip görünce anlatılanlardan daha güzel olduğunu fark ettik. Bir acenteci olarak elimden geldiği kadar turistlere, kendi yakınlarıma, dostlarıma buranın güzelliklerini anlatabildiğim kadarıyla anlatacağım. Buraya en kısa zamanda turistlerimi göndermeye çalışacağım." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise sıcak hava bolunu uçuşlarıyla ilgili 2 yıldan bu yana yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

İlk kez yabancı gruba sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirdiklerini kaydeden Aslan, "Umuyoruz ki sıcak hava balonu uçuşları Şanlıurfa ve Göbeklitepe turizmi için vazgeçilmez bir unsur olarak yerini alacaktır." dedi.

Uçuşu gerçekleştiren Göbeklitepe Balloons EAB Havacılık pilotu Bilge Ezel de bölgede turistik amaçlı uçuşlara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, Rus misafirlerin gezintiden memnun ayrıldığını dile getirdi.

Firma tarafından Göbeklitepe'de uçuşa katılan Rus turistlere sertifika verildi.

Göbeklitepe, Turizm, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göbeklitepe'de Rus turist acenteleri temsilcilerine balonlu tur - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor         
11:19
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi         
10:47
Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir         
10:09
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göbeklitepe'de Rus turist acenteleri temsilcilerine balonlu tur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei