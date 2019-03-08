Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe'yi Gezdi

Göbeklitepe'yi Gezdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Unesco'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Unesco'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıklamasının ardından geldiği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Partisinin düzenlediği mitingin ardından Göbeklitepe'ye geçen Erdoğan, yaklaşık 12 bin yıllık tarihi ile Unesco'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ören yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı - Sinan Özdemir - Şinasi İnan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

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