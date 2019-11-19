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Göçmen Karşıtlığı Ötekileştirme Konferansı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da konferansa katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, mültecileri ötekileştirmenin insanlık adına utanç verici olduğunu söyledi.

Göçmen Karşıtlığı Ötekileştirme Konferansı düzenlendi, System.String[]

Malatya'da konferansa katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, mültecileri ötekileştirmenin insanlık adına utanç verici olduğunu söyledi.


Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Bilgi ve Erdem Topluluğu ile Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi ortaklığıyla "Göçmen Karşıtlığı Ötekileştirme ve Suriyeliler" konferansı düzenlendi. Konferansa İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ve öğrenciler katıldı. Özipek, mülteci sorununun eski olduğunu fakat yeniymiş gibi gösterildiğini ifade etti. Mültecileri ötekileştirmenin insanlık adına utanç verici olduğunu söyleyen Özipek, "Sığınmacılık bir haktır ve hiçbir insanın yarını belli değildir. Şimdilerde Yunanistan'a göçen Suriyeliler dışlanırken geçen yüzyılın ortalarında Alman işgalinden dolayı bazı Yunanlılar Suriye, Mısır ve Lübnan'a göç etmişti. Dolayısıyla bu insanlığın en doğal hakkıdır. Sığınmacı haklarını bilgiye dayalı tartışma ile ele almak gerekir" dedi.


Suriyelilere verilen iş imkanının Türklere oranla daha fazla olduğu şeklindeki sözlere katılmadığını ifade eden Özipek, "Suriyelilerin çalıştığı işler çoğu kesim tarafınca pek kabul ve ilgi görmüyor. Bu nedenle Suriyeliler bu işlere talip oluyor" şeklinde konuştu. Özipek, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdı.


Konferanstan sonra, "Bilgi ve Erdem Topluluğu" ile "Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi" tarafından Prof. Dr. Bekir Berat Özipek'e tepside kuru kayısı hediye verildi. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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