Göçmenlerin bulunduğu Alman gemisi, İtalya karasularına girdi
1 saat önce
İTALYA'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa Adası açıklarında bekletilen gemiyi 'korsan gemisi' olarak nitelendirerek, geminin Hollanda veya Almanya'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:38
İTALYA'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini
, Lampedusa
Adası açıklarında bekletilen gemiyi 'korsan gemisi' olarak nitelendirerek, geminin Hollanda
veya Almanya
'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi. Göçmen konusunda sert politikaları devreye sokan İtalya
hükümeti, haziran ayının başında insani yardım grupları tarafından işletilen göçmen kurtarma gemilerinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan bir güvenlik ve göç kararnamesini onaylamıştı.
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