Üye Girişi
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR - Son Dakika

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

22.08.2021 13:35

İZMİT'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettigini söyleyerek Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün...

İZMİT'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettigini söyleyerek Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum dedi.

İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi. Kurumun kendisinden istediği evrakı toplayan Can Gönül, bunlar arasında bulunan nüfus kayıt örneğini aldığı sırada, hayatında ilk kez ailesinin diğer üyelerinin isimlerini öğrendi. Nüfus kayıt örneğindeki bulunan 5 kişinin isimlerinden yola çıkıp araştırma yapan Can Gönül bir sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe maçını izlediği sırada spikerin milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bilgilerini verirken doğum tarihini söylemesi Can Gönül'ün dikkatini çekti. Elindeki nüfus kayıt örneğinde bulunan Gökhan isimli kişi ile spikerin anons ettiği Gökhan Gönül'ün doğum tarihlerinin aynı olmasından yola çıkan Can Gönül, Gökhan Gönül'ün diğer aile üyelerini araştırdı.

Gökhan Gönül'ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.ö dedi.

'MAÇ İZLERKEN DOĞUM TARİHİNİ DUYDUM'

Uzun süre ailesini arayıp umudunu yitirdiği sırada futbol maçı izlerken duyduğu doğum gününün her şeyi değiştirdiğini ifade eden Can Gönül Bir gün Fenerbahçe maçını izlerken spikerin 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildiğini duydum. Ben bunu duyar duymaz nüfus kayıt örneğine koştum ve doğum tarihinin benim nüfus kayıt örneğimdeki Gökhan isimli kişiyle eşleştiğini gördüm. Daha sonra internet kafeye gittim, Gökhan Gönül'ün ailesine baktım. Aile üyelerinde Volkan Gönül, Hakan Gönül gibi isimler vardı, benim nüfus kayıt örneğimde de bu iki isim vardı. Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm.ö diye konuştu.

'AMCAM BENİ KABULLENMİŞ'

Ailede bir tek amca ile temas kurduğunu belirten Can Gönül, şöyle konuştu

Belgeleri kontrol ettim ve her şey birbiriyle tutuyordu, sonunda bir ailem olduğunu öğrendim. Daha sonra Bursa'da bir amcam olduğunu öğrendim ve onun yanına gittik. Erol Gönül'ün yanına gittiğimizde beni yanlarına almadılar, ağabey dediğim insanlarla gittim ve onlar konuştular. Amcam benim gibi bir çocukları olduğunu kabullendi ama babam beni inkar etmiş.ö

'AİLEMİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM'

Gönül ailesinden maddi olarak herhangi bir beklentisi olmadığını söyleyen Can Gönül, sözlerine şöyle devam etti

Bana zaten devlet tarafından memuriyet hakkı tanındı. 17 senedir tek başıma büyüdüm, her şeyi tek başıma yaşadım. Benim Gönül ailesiyle maddi bir beklentim yok, benim tek amacım ailemin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Annemin ve babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum.ö

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

Gökhan Gönül, Kocaeli, Doğum, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat 13:44 İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi 13:37 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı 13:34 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti 13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti 12:28 Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti 11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu 11:25 Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi 11:08 Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
12:22 Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı
Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı         
13:50
Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu         
13:44
Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde         
13:35
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz         
13:16
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi         
13:12
Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı         
12:24
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu         
11:13
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu         
22:10
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, AİLESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement