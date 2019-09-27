Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok
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Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

46 dakika önce

Süper Lig'in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok, System.String[]

Süper Lig'in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Geçen hafta Galatasaray karşısında maçın son dakikalarına doğru bulduğu golle 1 puan alan Yeni Malatyaspor, bu moralle Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, Gökhan Töre ve Bifouma takımdan ayrı bireysel çalıştı.

İki futbolcunun pazar günü oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı için yarın saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve maçın son çalışmasını burada yapacak.

İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Antalyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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