Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da
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Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Evkur Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
, Gökhan Töre
'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş
'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.
- Malatya
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