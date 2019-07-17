Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da
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Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

2 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.


- Malatya
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Beşiktaş, Evkur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
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