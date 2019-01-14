Gökyüzü Görüntüleriyle Göl Manzaralı Kayak Merkezi Salda
1 saat önce
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi gökyüzünden görüntülendi.
BURDUR'un Yeşilova
ilçesinde bulunan Salda
Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi
gökyüzünden görüntülendi.
'Türkiye
'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü manzaralı, çam ormanlarının arasındaki 2 bin 79 rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dün kent protokolünün katılımıyla yapıldı. Yeşilova merkezine 15, Burdur
'a 77, Antalya
'ya 136 ve Denizli
'ye 90 kilometre uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi'nin güzelliği drone ile görüntülendi.
Göl manzarası eşliğinde, çam ağaçları arasında kayak yapanların yer aldığı görüntülerde eşsiz güzellikle manzaralar ortaya çıktı. - Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:24 Kaynak: DHA
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