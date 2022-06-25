Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu - Son Dakika
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Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu

25.06.2022 17:35
Gökyüzü tutkunları, Eskişehir'de buluştu

TÜRK Hava Kurumu (THK), Eskişehir'in İnönü ilçesindeki tesislerinde gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.

TÜRK Hava Kurumu (THK), Eskişehir'in İnönü ilçesindeki tesislerinde gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi. Gün boyu süren planör ve maket uçakların gösterisi, ilgiyle izlenirken, çocuklar da aileleriyle uçurtma uçurarak eğlendi. THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, ilk kez düzenlenen festivali kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

THK tarafından Türkiye'de ilk kez 'Hava Gösterileri Festivali', organize edildi. Kurumun Eskişehir'in İnönü ilçesindeki festivalin açılışına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ile Türkiye'nin birçok noktasından gelen havacılık tutkunları katıldı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya, THK olarak Türkiye'de ilk kez havacılık festivali düzenlediklerini ve bunu devamlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnönü tesisleri idare binalar, uçuş kulesi, hangar, derslikleri, marangozhanesi, model uçak lazer kesim atölyesi, model uçak gösteri alanı, 245 kişilik yatakhanesi, 130 kişilik misafirhanesi ve 300 kişilik yemekhanesi olan tam teşekküllü, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı tarihi havacılık merkezidir. Sportif havacılığın kalbi olan İnönü Havacılık Eğitim Merkezi yıl boyunca planör, paraşüt, yelkenkanat, yamaç paraşütü, model uçak gibi branşlarda yüzlerce gencimize havacılık sevdalılarına eğitim veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kapsamında büyük yatırımın ve sportif havacılık konusunda yetişmiş birbirinden değerli hocaların bulunduğu merkezi bulmanız mümkün değil. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizi biz başlattık. Yıllarca her yıl sportif havacılığı icra eden bu alana yönelik hizmet sunan ve üretim yapan tüm paydaşlarımızla daha güzelini birlikte yaparak devam etmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ GERİ DÖNÜYORTHK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya, Kurban Bayramı ile birlikte vekalet yoluyla kurban kesimi uygulamasına geri döneceklerini açıkladı. Bangladeş ve Togo'da vekalet kurban kesimi yapacaklarını belirten Kaya, "Yurt dışında iki ülkede Bangladeş ve Togo'da ve Ankara'da ilk olarak başlayacağımız vekalet kurban kesimi ile yeniden kendi geleneksel hizmet ve gelir temini alanlarımıza dönüş yapıyoruz. Bu faaliyetler sonucu gençlerimize daha çok havacılık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Kurban kesim hizmetleri artık daha fazla talep gördüğünden, Türk Hava Kurumu'ndan bu hizmeti bekleyen destekçilerimize vereceğiz ve inşallah kaldığımız yerden yeniden alnımızın akıyla yürütmeye devam edeceğiz" dedi.Konuşmaların ardından festivalin açılışı yapıldı. Vali Ayyıldız ve Kaya, beraberindekilerle alanı gezerek uçakları inceledi. Kaya, ilk kez planör uçağa binip, uçuş yapacağını belirterek, "Bu festivalimizin sportif havacılığın Türkiye'de daha çok tanınır, bilinir olmasının büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum. Bu kapsamda da bir sportif hava aracı olan planörü ilk defa kendim test edeceğim. Arkamızdan yüz binlerce gencimizin bu hava araçlarını test etmesini ve bu heyecanı yaşamasını diliyorum. İlk kez bindiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Pandemi nedeniyle bugünleri çok bekledik. Artık bu uçaklar daha çok uçacaklar" diye konuştu. Kaya, daha sonra eğitmen pilotla birlikte havalanarak uçuş heyecanı yaşadı.ONLAR DA İLK KEZ UÇTUFestivali izlemeye gelenler de planör uçuşlara katılarak, ilk uçuş heyecanını yaşadı. Kurulan stantlarda kayıtları yapılarak, tansiyonları ölçülenler, eğitmen pilotlar eşliğinde Eskişehir semalarında uçuş yapıp büyük heyecan yaşadı. Ozan Erbay, uzun süredir uçma isteğini Eskişehir'de yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan bu yana uçmak isteğim vardı. Eskişehir'de havacılık festivali olduğunu öğrenince geldim ve şu anda çok heyecanlıyım" dedi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen maket uçak sahipleri de festivale renk attı. Uzaktan kumandalı model uçaklarıyla havada farklı gösterilere imza atan pilotlar ilgiyle izlendi. Festivale katılan çocuklar ise aileleriyle uçuş aralarında uçurtma uçurarak eğlendi. Çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde TUSAŞ ve SoloTürk satış stantları yoğun ilgi görürken, şiddetli rüzgar nedeniyle hafif olan ultralight uçaklar ise havalanamadı. Festival yarın da devam edecek.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Kurban, Güncel, Son Dakika

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