Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı - Son Dakika

Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı

31.01.2021 12:27

Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı Hafta sonu kısıtlamasından sıkılanlar izin alarak kayak merkezine gelip karın tadını çıkardı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Baba Dağı'nda bulunan kayak merkezinde son haftalarda etkili olan kar yağışının ardından sezon açıldı.

Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı

Hafta sonu kısıtlamasından sıkılanlar izin alarak kayak merkezine gelip karın tadını çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Baba Dağı'nda bulunan kayak merkezinde son haftalarda etkili olan kar yağışının ardından sezon açıldı. Hafta sonu kısıtlamasında evlerde sıkılan aileler ve sporcular tesiste karın keyfini çıkardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Hazar Baba Dağı son haftalarda yoğun kar yağışı aldı. Kayak merkezinin olduğu bölgede kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Uzun süredir hafta sonunu evde geçiren vatandaşlar, sezonun açılması ile kayak yapmak için Hazar Baba Dağı'na çıktı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı merkezde acemi kayakçılar ve profesyonel kayakçılar kayarak karın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde halay çekerek eğlendi.

Bugünü özlemle beklediklerini belirten vatandaşlardan Suat Toksun, "Geçen sene sezon erken açıldıydı. Gece iyi kar yağdı. Şu an kar seviyesi de güzel. Kaymak için çok güzel bir gün. Sivrice ve Hazar Gölü coğrafi açıdan çok güzel. Kayak, paraşüt ve dalış yapabiliyorsunuz. Oğlum da geldi buraya ve snowboard yapıyor. Kızım da kayak yapıyor. Çocukları burada çok kolay şekilde öğrendirebilirler. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Yılın ilk kayağını yapacağız. Arkadaşlar da geldi. Yollar kapalıydı ama sağ olsun ekipler açtı" dedi.

Göl manzarasının çok güzel olduğunu aktaran Bahri Türk, "Keban Barajı'nın ikinci gölü dağın arkasında var. İki tane göl gören bir kayak pisti. Bu nadirdir. Sadece Kartalkaya'da var. O da Sapanca Gölü'nü az bir miktarda görüyor. Doğası, karı, merkeze yakınlığı güzel" diye konuştu.

2 arkadaşı ile geldiğini dile getiren Batuhan Özkaya ise, "Hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeni ile her yer kapalı. Bizde izin aldık ve buraya geldik. Keyifli ve güzel geçiyor. Göl manzaralı Hazar Baba Dağı güzel, seviyoruz. Yılın ilk kayağına denk geldik. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu.

Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı
Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı
Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı
Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı

Toros Dağları, Sivrice, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göl manzaralı Hazar Baba Dağı'nda kayak keyfi başladı - Son Dakika


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