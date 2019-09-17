Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık
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Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık

1 saat önce

Gölbaşı ilçesinde engelliler için Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde engelli araç şarj istasyonları kuruldu.

Gölbaşı ilçesinde engelliler için Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde engelli araç şarj istasyonları kuruldu.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için daha yaşanabilir ilçe oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Şimşek, "Gölbaşı Belediyesi olarak engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Atatürk Sahil Parkı, Mevlana Parkı, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kurduğumuz istasyonlarda engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecek." dedi.

Engelli vatandaşlar da yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Şimşek'e teşekkür etti.

Engelli Resul Kılıç, "Çok güzel bir uygulama. Bazen seyir halindeyken aracımız şarjım bitiyor. Şarj istasyonu imdadımıza yetişti. Bu güzel hizmeti bizlere sunan Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkür ederiz." dedi.

Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:23 Kaynak: AA
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