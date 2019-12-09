Son Dakika Haberleri: Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez
Son Dakika Güncel Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez - Son Dakika

Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan eski menfez, Büyükşehir ekiplerince yıkılarak yeniden inşa ediliyor.

Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan eski menfez, Büyükşehir ekiplerince yıkılarak yeniden inşa ediliyor.


Şehir merkezlerinde yol, kavşak ve köprülerin bakım onarım ve yenilemesini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan, kusurlu eski menfez yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yeni menfezin temel inşasını gerçekleştirdi. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında menfezin şuanda perde beton duvarları inşa ediliyor. Yeni menfez 15 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak.


Öte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Karamürsel ilçesi Dereköy Sahil Parkı yürüyüş yolu boyunca yeni palmiye ağaçları dikerek, sahilin daha yeşil ve görsel olarak daha da güzel olmasını sağladı. Çalışamalar kapsamında 8'er metre ara ile toplamda 48 adet Palmiye ağacı toprakla buluştu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Selimiye, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü
Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]