Gölcük\'te Bıçakla Direnen Şahıs Vuruldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mukavemet gösterdiği polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin elindeki bıçakla dehşet saçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

BIÇAKLA KARŞI KOYUNCA KARNINDAN VURULDU

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi (33) fark etti. İddiaya göre ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan S.T., polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmeden dakikalar önceki dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde S.T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polisin S.T.'ye biber gazı sıkmaya çalıştığı, elindeki bıçakla dışarıya çıkan S.T.'nin etrafta koşuştuğu, daha sonra birkaç el silah sesi duyulduğu görülüyor. Etkisiz hale getirilen S.T.'nin yerde yattığı da görülüyor.