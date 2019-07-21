Son Dakika Haberleri: Gölete giren ikizler boğuldu
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Gölete giren ikizler boğuldu

21 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşlerin cesedine ulaşıldı.

Gölete giren ikizler boğuldu, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşlerin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemeliye Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ikizler Eren ve Efe Erol ile akranları Mehmet Aktaş, serinlemek için köydeki gölete girdi.
Eren'in bir süre sonra gölette gözden kaybolması üzerine ikizi Efe Erol kardeşini bulmak için suya daldı.
Efe'nin de bir süre sonra yüzeye çıkmamasının ardından Mehmet Aktaş, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar, ikizlerin bulunması için arama çalışmalarına başladı.
İkizlerin cesetleri Manisa AFAD ve İzmir'den gelen dalgıç polislerin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.
Acı haberi alan baba Ahmet ve anne Aliye Erol, gözyaşlarına boğuldu.
Cesetlerin otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Alaşehir, Manisa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:52 Kaynak: AA
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