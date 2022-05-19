Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi - Son Dakika
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Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi

19.05.2022 18:03

Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün serinlemek için girdikleri gölette boğularak hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri son yolculuklarına uğurlandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme...

Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün serinlemek için girdikleri gölette boğularak hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göletinde cansız bedenleri bulunan 14 yaşındaki ikiz kardeşler Turgutlu'nun Sinirli Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde okul servisinden indikten sonra kendilerinden bir daha haber alınmayan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk (14)'ün cansız bedenleri Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinde bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler memleketleri Sinirli Köyünde toprağa verildi. İbrahim-Yasemin Gençtürk çiftinin tek yumurta ikizi olan 14 yaşındaki çocukların cenazeleri baba evinden alınan helalliğin ardından omuzlarda mahalle mezarlığına taşındı. Mahalle mezarlığında İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ikizler dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Gençtürk çiftinin 5 yaşında bir erkek çocukları daha olduğu öğrenildi.

Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi
Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölette hayatlarını kaybeden tek yumurta ikizleri yan yana defnedildi - Son Dakika


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