Gölette kaçak avlanmaya karşı denetimler

Konya'da gölette kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimlerde çok sayıda sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi. Ağ gözlerine takılan canlı balıklar ise yeniden sulara salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'ne bağlı ekipler ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin de (KAOBDER) verdiği destekle ticari amaçlı su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Şehit Mehmet Çolak Göleti'nde kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirdi.

Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, gölete balık avı yapmak amacıyla kaçak avlananlar tarafından serildiği tesbit edilen 300 metreye ulaşan çok sayıda sahipsiz ağ ele geçirildi.

Ağlar, imha edilmek üzere toplanarak kıyıya çıkarılırken, ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balığın ise yeniden yaşam alanı olan gölet sularına bırakıldığı belirtildi.