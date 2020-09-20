Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup'ta buluştu

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup'ta ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanı, Kemer Country Club'da golfseverleri bir araya getirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ödül töreni öncesinde Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Limak Kemer Golf Cup'ın geleneksel hale geldiğini dile getiren Özdemir, "Bu sene 2'ncisini yaptık. Güzel oldu, çok katılan vardı. Bütün golfseverler turnuvamıza katıldılar, hepsine teşekkür ediyorum. Güzel müsabakalar oldu" dedi.