Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup'ta buluştu - Son Dakika

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup'ta buluştu

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup'ta ödüller sahiplerini buldu.

Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup'ta buluştu, System.String[]

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup'ta ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanı, Kemer Country Club'da golfseverleri bir araya getirdi.

Yeni normalleşme süreci içerisinde gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte 248 oyuncu katıldı.ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDULimak Kemer Golf Cup 2020, toplam 14 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren oyuncular ödüllerini, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Bacaksız, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Aslı Özdemir, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elinden aldı.Ödülleri alan isimler şu şekilde: Ladies Gross - Beyhan BenardeteMen's Gross - Mehmet KazanLadies Longest Drive - Nükhet SebükcebeMen's Longest Drive - Hasan AkçakayalıoğluLadies Nearest To The Pin - Ceren TokdemirMen's Nearest To The Pin - Murat KırçuvalMen's Cat A - Ogün ÇayLadies Cat A - Nükhet SebükcebeMen's Cat B - İhsan Kızılkaya Ladies Cat B - Evrim ÇetinMen's Cat C - Bruno Van DammeJunior Academy - Ece SözmenMen's Cat D - Nail KurtJunior 18 Holes - Bartu Olcan ÇiğdemJunior Gross - Sude BayNİHAT ÖZDEMİR: GÜZEL MÜSABAKALAR OLDU, HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ödül töreni öncesinde Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Limak Kemer Golf Cup'ın geleneksel hale geldiğini dile getiren Özdemir, "Bu sene 2'ncisini yaptık. Güzel oldu, çok katılan vardı. Bütün golfseverler turnuvamıza katıldılar, hepsine teşekkür ediyorum. Güzel müsabakalar oldu" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup'ta buluştu - Son Dakika Spor

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