Göller Yöresi için kuvvetli sağanak uyarısı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mezarlıkta 30 kaplumbağa ölüsü yan yana bulunmuştu! Nedeni belli oldu

Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı

Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız