Gölpazarı Gıda İhtisas OSB alanında inceleme - Son Dakika

Gölpazarı Gıda İhtisas OSB alanında inceleme
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gelen heyet, Gölpazarı'nda kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için saha incelemesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gelen heyet, Gölpazarı'nda kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için saha incelemesi yaptı.
Heyet incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede, Kaymakam Muhammet Emre Canpolat ve Belediye Başkanı Hayri Suer'den bölge hakkında bilgi aldı.
Heyet ile incelemeye katılan Belediye Başkanı Hayri Suer, en kısa zamanda OSB'nin temel atma çalışmalarının başlayacağını belirtti.
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