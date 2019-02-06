Gölpazarı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
52 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Beşik (65) yönetimindeki 26 FN 994 plakalı otomobil, Gölpazarı- Yenipazar
kara yolunun 4. kilometresinde Muhittin Yağcı'nın (76) kullandığı 11 SG 039 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Beşik, diğer otomobilin sürücüsü Yağcı ve aynı araçta bulunan Sevgi Usul (37) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhittin Yağcı, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yağcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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