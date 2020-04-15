Gölpazarı'nda koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana tüm ekiplerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin Beyaz Masa Birimine ulaşan her vatandaşa ivedilikle yardım ettiklerini kaydeden Suer, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki vatandaşların yoğun olduğu alanlar üç günde bir ilaçlanıyor, esnaflarımıza da zabıta ekipleri uyarılarda bulunuyor. Sosyal temasa uyulması noktasında uyarılarımız oluyor. Bizler vatandaşımızı evinde tutmaya, sokağa çıkmamaları için tüm uyarılarımızı yapıyoruz. Yaşlılarımıza da günde iki öğün üç kap sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz."

İlçeye bağlı köylerde yoğunluk olduğunu kaydeden Suer, "Köylerde bir yoğunluk var, büyük şehirlerden köylerine gelen vatandaşlarımız var. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza muhtarlarımız aracılığıyla ulaşarak çok acil bir durum olmadığı sürece ilçeye gelmemeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımız bizim uyarılarımıza ve ikazlarımıza kulak asarlarsa inşallah bunu atlatacağız." ifadelerini kullandı.