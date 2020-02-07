Gömeç'e "En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gömeç'e 'En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülü - Son Dakika Ekonomi

Gömeç'e "En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülü

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki TÜYAP Fuarı'nda bu yıl 24.sü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndan "Turizm Merkezleri Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülü ile döndü.

Gömeç'e

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki TÜYAP Fuarı'nda bu yıl 24.sü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndan "Turizm Merkezleri Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülü ile döndü.


Gömeç, EMİTT'ten ödülle döndü. Gömeç'in; geleneksel kültürel değerleri, kendine özgü tarihi dokusu, dünyanın hiçbir köşesinde benzerine rastlanamayacak Atatürk Kayalıkları, denizi ve iklimsel özellikleri, kendine özgü mutfağı, zeytini, zeytinyağının yanı sıra Kazdağları'ndan gelen tertemiz havasının tanıtıldığı standa ilginin yoğun olması nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü öğrenildi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam tarafından İstanbul gezisi ile ödüllendirilen 25 personelin de gezinin son gününde ilçelerini yalnız bırakmadığı stantta; Gömeç'in video ve diğer materyallerle gerçekleştirdiği tanıtımların özellikle tur operatörü firmaların büyük ilgisini çekti. 30 Ocak'ta açılan ve 2 Şubat'ta sona eren fuarda 'Turizm Merkezleri Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülüne layık görülen ödülü; Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam; Turizm Seyahat Grup Direktör Yardımcısı ve Proje Müdürü Aslıhan Özer'in elinden aldı.


EMİTT Fuarı'ndaki stantla Gömeç'in en iyi şekilde tanıtımını yapmaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, belediye bünyesindeki stant görevlilerini özverili çalışmaları nedeniyle kutladı. Başkan Himam, Gömeç'in turizm pastasından hak ettiği payı alabilmek için bıkmadan, usanmadan çalışmalarını sürdüreceklerinin de altını çizdi.


EMİTT Fuarı'ndaki Gömeç standını ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet İnan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de başarılı tanıtım çalışması nedeniyle Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı kutlayanlar arasındaydı - BALIKESİR

Balıkesir, İstanbul, Gömeç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
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