Gömeç MHP Muammer Birdar ile yola devam edecek - Son Dakika

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı'nın Olağan Genel Kurul toplantısı Gömeç Belediyesi'ne ait Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumartesi günü saat 15.00'de başlayan genel kurul toplantısında; MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tetik, MHP MKYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Gömeç Eski Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, 26 ve 27. Dönem MHP Milletvekili adayı Kamil Ürer, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, Karaağaç Eski Belediye Başkanı Arif Efetekin, Belediye Meclis Üyeleri; Doğan Karagöz, Mustafa Akçay, Mahalle Muhtarları; Mustafa Aldemir, Çetin Alumert, Muhlis Erdinç, Bayram Kertik ve MHP Gömeç İlçe Teşkilatı delegeleri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığı'na; Cevdet Gürcan, Divan Katipliklerine; Arif Sezer, Hakan Başkır divan üyelerine de; il yöneticileri Yaşar Balmumcu ve Arif Sezer getirildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından; faaliyet, denetim ve mali raporlar okunarak, genel kurul toplantısına katılanlarca kabul edildi.

Tek liste ile gerçekleşen toplantıda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, genel kurul toplantısına katılanları selamladı.

Gerçekleştirdikleri kongrenin Balıkesir ve Gömeç'e hayırlı olmasını temenni eden Başkan Birdar, MHP'nin Gömeç'te yeni teşkilat yönetimi ile güçlenerek genel kurul toplantısından çıkacağını söyledi.

Covid 19 pandemisi ile ilgili önlemlere harfiyen riayet edildiği gözlenen kongrede, İlçe Başkanı Muammer Birdar'ın konuşmasının ardından seçimlere geçildi.

Yeni Yönetim belirlendi

Yapılan oylamada Muammer Birdar yeniden İlçe Başkanlığı görevine getirilirken, Asil Yönetim Kurulu Üyeleri; Adanan Alumert, Akın Simav, Gökhan Kayahan, Raşit Atik, İsmail Çapkın Kayahan, Ahmet Canbaz, Şefik Küçük, Seyfi Gülerce, Cemil Küçükyılmaz, Hamza Güzey, Bilal Odabaşı, İbrahim Olt, Burhan Kahraman ve Fedai Erkan isimlerinden oluştu.

Oylamada; yedek yönetim kurulu isimleri ise; Abdullah Şahin, Ahmet Topkaya, İsmail Acar, Gürkan Arabacı, Cengizhan Kayahan, Ahmet Ataman, Mehmet Yılmaz, Gökhan Kılınç, Erdinç Seyhan, İsmail Özdamar, Veysi Taşkıran, Gülşah Yılmazel, Özlem Serbes ve Abdullah Birdar olarak belirlendi.

MHP Gömeç İlçe Başkanlığı genel kurulunda yapılan seçimlerde; İl Delegeleri asil üyeleri; Muammer Birdar, Adnan Alumert, Cemil Küçükyılmaz, Gökhan Kayahan, Ahmet Topkaya ve Hakan Korcu isimlerinden oluşurken, İl Yedek delegeleri ise; Cengizhan Kayahan, Ahmet Canbaz, Şefik Küçük, Hamza Güzey ve Burhan Kahraman isimlerinden oluştu. - BALIKESİR