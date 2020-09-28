- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu - Son Dakika

- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu

- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller büyük ilgi gördü Balıkesir'in Gönen ilçesinde polyester işçiliği ile heykel tasarımı gerçekleştiren Heykeltraş Kadir Yüksel, kısa zamanda hem kendi adını, hem de Gönen'in adını dünyaya duyurdu.

- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu

Konuşan heykeller büyük ilgi gördü

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde polyester işçiliği ile heykel tasarımı gerçekleştiren Heykeltraş Kadir Yüksel, kısa zamanda hem kendi adını, hem de Gönen'in adını dünyaya duyurdu.

Gönen'de 2005 yılından bu yana polyester işçiliği ve heykel sanatıyla ilgilenen Kadir Yüksel, yaptığı heykellerle önce Türkiye'nin çeşitli illerine ardından da Dünya ülkelerine açıldı. Heykel başta olmak üzere, airbrush, duvar boyama, toprak ve seramik işleri, havuz ve şelale projeleri gibi geniş bir alanda faaliyet gösteren Yüksel, çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Doğa sanat ve insanın yaşadığı her yer mükemmel oluyor"

Heykeltraş Kadir Yüksel, çalışmalarıyla otellere ve belediyelere kadar hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çok sayıda projenin üreticisi olduklarını, bundan kazandıkları deneyimle de artık daha büyük işlere imza atmak istediğini vurgulayarak, " Heykeller insan yaşamında çok önemli bir yere sahip. Bir kütle oluşturan heykel, içinde bulunduğu mekanla beraber çalışıyor. Bu kütle ve mekanlar, salt görselliğin ötesinde onlara bakan insanlarla fiziksel ilişkiler kuruyorlar. Mutlu oluyorlar, eğleniyorlar, düşünüyorlar. İnsanlar ile farklı iletişime sahip heykeller firmaların, belediyelerin, parkların, bahçelerin, hatta yürüyüş yollarında hareketsiz duran tasarımları farklı heykellerin kimi yol gösteriyor,kimi çay için derken kimisi çöpü buraya atın diyor. Doğa, sanat ve insanın birlikte yaşadığı her yer mükemmel oluyor" dedi.

Konuşan heykeller büyük ilgi gördü

Son dönemlerde Gönen'de ikamet eden ve mühendis arkadaşı ile birlikte yaptıkları heykel tasarımlarına konuşma mekanizması eklediklerini ve bunun çok ilgi gördüğünü ifade eden Kadir Yüksel, " Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunuyum. 2005 yılından bu yana polyester işçiliği alanında faaliyet gösteriyoruz. Heykel bazlı olarak kendimizi geliştirmiş ve profesyonel bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Heykellerimize ses efektleri de katmaya başladık. Daha verimli olduğu için bir açıya getirdik çalışmalarımızı. Sesli heykellerimize Belediyeler en çok talip oluyor. Parklara genel konulan heykeller Nasrettin Hoca gibi, Hacivat Karagöz gibi adı bilinen kişilerin heykelleri oluyor ve bu heykeller üzerindeki tuşlara basıldığında hayat hikayelerini anlatıyor. Çocuklar da hem eğlenirken hem de öğreniyorlar" dedi.

Heykeltraş Kadir Yüksel, yapılan ürünlerde polyester bazlı üretim gerçekleştirdiklerini ve airbrush adı verilen teknikle de boyamalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu
- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu
- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu
- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu
- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu
- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu
- Gönen'in adını sanatıyla duyurdu

Heykeltraş, Balıkesir, Heykel, Gönen, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Gönen'in adını sanatıyla duyurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar 6,5 yıldır gözlerini kırpamayan SSPE hastası Halil'in annesi, oğlu için tedavi bulunmasını bekliyor Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı         
14:54
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 16:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Gönen'in adını sanatıyla duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei