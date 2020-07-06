Gönül Coğrafyası okumaları değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerinin geçmişle olan bağlarını fark ettirmek, mekanı, zamanı ve kişileri tanımaları amacı ile düzenlenen "Gönül Coğrafyası Okumaları" jüri değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik yapılan ödüllü "Gönül Coğrafyası Okumaları" yarışmasının jüri değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkistan: Semerkant- Buhara'yı konu edinen yarışmayla liseli gençler birbirleriyle yarıştı. Gönül Coğrafyası Okumaları Türkistan temalı projenin final etabı jüri değerlendirmesi Maide Kafe Restoranda yapıldı. Değerlendirme toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yılıdırım'ın yanı sıra, yarışmanın 6 kişilik jüri ekibi ve Büyükşehir yetkilileri katıldı.



Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumaları, bu yıl Türkistan coğrafyasından dünya medeniyetlerine öncülük etmiş Semerkant ve Buhara bölgelerini konu aldı. Yarışmayla beraber liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra, Gönül Coğrafyası Okumaları'nı pekiştirmekle beraber, edebi yönlerini ve düşüncelerini kağıda dökme becerilerini keşfetmiş oldu. Gönül Coğrafyası Okumaları projesi, Kocaeli'de öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm lise öğrencilerini kapsadı. Bu yıl projeye dahil olan öğrenciler Necip Kiylani'ye ait "Türkistan Geceleri" ve Yılmaz Öksüz'ün "Pir-i Türkistan" kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yaptı.



Kocaeli'nin 12 ilçesinde yer alan okullarda final etabına kalan şiir, hikaye, deneme alanlarındaki çalışmalar, jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde ise şiir, hikaye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesinden ilan edilecek. - KOCAELİ