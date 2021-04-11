Gönüllü ordusu minik öğrenciler için okulu hazırladı - Son Dakika

Gönüllü ordusu minik öğrenciler için okulu hazırladı

Türk Kızılay gönüllüleri okul duvarlarını boyadı

SAKARYA - Türk Kızılay Karasu Şubesi, Sakarya'nın Karasu ilçesinde pilot okul olarak seçilen Yassıgeçit İlk ve Ortaokul'un iç ve dış duvarlarını boyadı. Kalabalık bir gönüllüden oluşan ekip, minik öğrencilere rengarenk bir okul armağan etti.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi ve gönüllüler, Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu'nun iç ve dış duvarlarını boyadı. Gönüllüler boyadıkları duvarları rengarenk figürlerle süsledi. Okul bünyesinde eğitim veren anasınıfının içini ve kapısını boyayan Kızılay gönüllüleri, okul binasının dış duvarlarına Türk masal kahramanlarını çizdi. Kalabalık bir gönüllüden oluşan ekip, yerlere oyun alanlarını da çizmeyi ihmal etmedi. Ardıçbeli Mahallesi Muhtarı Celal İmamoğlu ise, anasınıfın perdesini yenileyerek projeye destek verdi. Boyama çalışmaları sırasında bazı çevre mahalle muhtarları da eşlik ederek gönüllüleri çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Çocukların kalbine giden yolun eğitimden ve sevgiden geçtiğini bildikleri için böyle bir çalışmayı yürüttüklerini belirten Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, " Türkiye'mizin de en büyük sorunlarından biri eğitim. Temel eğitimden başlayarak çocuklarımıza faydalı olabilmek adına devlet, vatandaş el birliğiyle Türk Kızılay'ımızın üstlendiği okul boyama projelerimizi başlattık. Okul boyama projelerinde bizlere yardımcı olan mahalle halkı, muhtarımız, kaymakamımız, vatandaşlarımız ve Türk Kızılay ordu gönüllülerimiz ile birlikte çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sadece Yassıgeçit Mahallesi ile sınırlı kalmayacak anlaşılan. Birçok muhtar arkadaşımızdan da teklif ve talepler geldi. Her halde bütün okullarımızı gezeceğiz" dedi.

Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu Müdürü Yüksel, "Bu kadar genç arkadaşın gönüllü olarak bir arada olması, dileriz tüm gençlere örnek olur" diye konuştu. Pandemi döneminde çocukların evlerinde kaldığını ve okulların kapalı olduğunu söyleyen Yassıgeçit Mahallesi Muhtarı Türker Tetik ise, "Açıldığı zaman daha güzel, daha özel eğitimin olmasını, pilot okul olarak burada uygulandı ancak diğer okullarda da devam etmesini dilerim. Türk Kızılay ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Her çocuğun güzel bir yerde eğitim almasını hak ettiğini vurgulayan Türk Kızılay Gönüllüsü ve ev hanımı Tuğba Yaldız, "Biz de buna bir katkıda bulunalım, dedik. Böyle bir projede olduğumuz için de çok mutluyuz" derken, Gönüllü lise öğrencisi Buse Kayır'da, "Önemli bir şeyler yapabilmek, bir şeylere katkıda bulunabilmek. Ne yaptığımızın hiç önemi yok. Buradan tüm gençlere, yaşıtlarıma sesleniyorum; beraber bu etkinliklere katılarak bunları çoğaltabilirsek, herkese faydalı olabilecek işler yapabilirsek çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.

Böyle bir çalışma ilk defa yer aldığını söyleyen Gönüllü Anasınıfı Öğretmeni Sevinç Çakır, "Çocuklarla birlikte okulumuzun zaman zaman duvarlarını boyuyoruz. Buna ilk defa katıldım. Çok memnunum. İnşallah çocuklar da memnun olur" dedi.