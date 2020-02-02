Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor - Son Dakika

Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

6 saat önce

Depremin sarstığı Elazığ ve Malatya'da afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına tüm yurt genelinde başlatılan kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri de deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor, System.String[]

Depremin sarstığı Elazığ ve Malatya'da afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına tüm yurt genelinde başlatılan kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri de deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor.


Depremin adından tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da Artı Özel Eğitimciler Derneği de başlattığı yardım kampanyası ile topladığı malzemeleri, Malatya'nın Kale ilçesindeki afetzedelere ulaştırdı. Burada AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin karşıladığı dernek üyeleri, 1 kamyon dolusu yardımı depremzedelere ulaştırılması adına yetkililere teslim etti.


Dernek Başkanı Fatoş Başak, yaşanan felaketin hemen ardından kampanya başlattıklarını belirterek, "Sağ olsunlar Adanalılar bize güvendiler ve destek verdiler. Bizde bir kamyon dolusu yardımla buradayız, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak" dedi.


Milletvekili Tüfenkci ise gönüllülerin gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Bu deprem vesilesi ile tüm Türkiye bölgeye yardım için koştu. Devletimiz tabi ki milleti ile ele ele vererek yararları kısa zamanda sarmaya çalışıyor. Sizin gibi gönüllü derneklerin de çabaları takdire şayan" şeklinde konuştu.


Deprem anından itibaren sahada olduklarını ifade eden Tüfenkci, "Acılar paylaştıkça azalır. Sizin bu yardımlarınız da acıları bir nebze olsun azaltacaktır. Size ve deprem sonrası seferber olan tüm yardımseverlere Malatya halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]