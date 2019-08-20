"Google Mehmet" hafızasıyla dikkati çekiyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Şahin, hafızası ve matematiksel hesaplamalarıyla çevresindekileri şaşırtıyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Şahin, hafızası ve matematiksel hesaplamalarıyla çevresindekileri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Görünmez Mahallesi'nde yaşayan Şahin, uzun yıllar İzmir'de çalıştıktan sonra, yaşlı anne ve babasına bakabilmek için doğduğu topraklara döndü.

Mahalle sakinleri, zaman zaman şiir ve film senaryosu da yazan Şahin'in, kronolojik tarih bilgisi ve matematik hesaplamalarında hataya düşmeyen zekası karşısında da şaşkınlığını gizleyemiyor.

Köy kahvesinde toplanan vatandaşlar, Şahin sayesinde doğdukları günü, son 40 yılda yaşanan olayları veya çeşitli hesaplamaları detaylarıyla öğreniyor.

Sıkı Fenerbahçe taraftarı olan Şahin, sarı-lacivertlilerin 1980'den sonraki şampiyonluklarını, takım kadrosunu, teknik direktörünü, gol kralını ve kaç gol attığını sayabiliyor.

"Türkiye ve dünyada neler yaşandığını soruyorlar"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar İzmir'deki eğlence mekanlarında bulaşıkçılık yaptığını söyledi.

Anne babası yaşlandığı ve bakıma muhtaç olduğu için köye geri döndüğünü ifade eden Şahin, "Artık köyde yaşamaya başladım. Köydeki vatandaşlar her şeyi soruyor. Özellikle geçmiş tarihlerde Türkiye ve dünyada neler yaşandığını soruyor. Vatandaşlara biraz ilginç geliyor. Bu Allah tarafından bana verilen bir özellik." diye konuştu.

Okuduğu hiçbir şeyi unutmadığını belirten Şahin, "Özellikle Fenerbahçe futbol takımına 9 yaşından beri sevdalıyım. Şampiyon olduğu yılları kadrolarıyla birlikte sayabiliyorum." şeklinde konuştu.

"Köyümüzün Google'ı"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Aslan ise Şahin'in, köyün hafızası olduğunu dile getirdi.

Şahin'in, mahalledeki herkes tarafından çok sevildiğini ifade eden Aslan, "Mahalledeki önemli olaylardan tutun da Türkiye'deki önemli olayları ve yıllarını çok iyi bilir. Bazen Mehmet amcaya, doğduğu günü soranlar oluyor. Tarihi gün ay yıl şeklinde kendisine söylediğiniz zaman hangi gün doğduğunuzu size söyler." dedi.

Mehmet Şahin'in fanatik Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin 1980'den sonra şampiyon olduğu yılı, takımın kadrosunu, teknik direktörünü, gol kralının kim olduğunu ve kaç gol attığını sayabilir. Ne sorarsanız hepsini cevaplayabilir. Kendisi kısaca köyümüzün Google'ı. Zaman zaman evinde şiir ve film senaryoları yazdığını da biliyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe 5-0 kazandı, Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti

Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!