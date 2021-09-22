Google Türk gençlerini oyun ve uygulama geliştirmek için eğitecek - Son Dakika

- Google Türk gençlerini oyun ve uygulama geliştirmek için eğitecek

"Google Oyun ve Uygulama Akademisi İmza Töreni" TEKNOFEST'te gerçekleştirildi

Bakan Varank ""Uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz bu programı takip edip kayıtlarını yaptırsınlar"

İSTANBUL - Google, 2 bin Türk gencini oyun ve uygulama geliştirmesi için ücretsiz eğitecek. "Google Oyun ve Uygulama Akademisi İmza Töreni" TEKNOFEST'te gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Varank, "Uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz bu programı takip edip kayıtlarını yaptırsınlar" dedi.

"Google Oyun ve Uygulama Akademisi İmza Töreni" TEKNOFEST'te gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Google Ülke Direktörü Mehmet Ketenoğlu, Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra katıldı.

Törende imzaların atılmasının ardından konuşan Bakan Varank, "Burada gerçekten geleceğin teknolojileri açısından önemi bir imza seremonisini düzenledik. Bu imzalar sayesinde Google Akademi Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2 bin gencimiz 400 saate varan ücretsiz eğitimler alabilecek. Bu eğitimlere katılan gençlerimize nasıl şirketleşebilirler, kendi işlerin nasıl kurabilirler buna dönük mentörlük hizmeti alacaklar. Yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacaklar. Böyle önemli bir işe imza attıkları için taraflara teşekkür ediyorum. Uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz bu programı takip edip kayıtlarını yaptırsınlar. İmzaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.