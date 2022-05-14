Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi - Son Dakika
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Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi

14.05.2022 08:25
Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi

Google'ın çeviri uygulaması Google Çeviri (Google Translate), 24 yeni dili daha sistemine dahil etti. Eklenen diğer 14 dil arasında Kürtçenin Sorani lehçesinin yanı sıra Hindistan, Latin Amerika ve Filipinler'den diller bulunuyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Google'dan yapılan açıklamada, uygulamanın çeviri yaptığı dillere 10'u Afrika'dan olmak üzere 24 yeni dil eklendiği belirtildi.

DİL SAYISI 133'E ÇIKMIŞ OLDU

Çeviri uygulamasına yeni eklenen Afrika dillerinin arasında, " Gana'da 11 milyon kişinin konuştuğu "Ashante", Mali'de 14 milyon kişinin konuştuğu "Bambara", Gana ve Togo'da 7 milyon kişinin konuştuğu "Jeje", Sierra Leone'de 4 milyon kişinin konuştuğu "Krio", Uganda ve Ruanda'da 20 milyon kişinin konuştuğu "Luganda", Etiyopya ve Kenya'da 37 milyon kişinin konuştuğu "Oromo", Kongo Cumhuriyeti, Angola, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 45 milyon kişinin konuştuğu "Lingala", Güney Afrika'da 14 milyon kişinin konuştuğu "Sepedi", Eritre ve Etiyopya'da 8 milyon kişinin konuştuğu "Tigrinya" ve Esvatini, Mozambik, Güney Afrika ve Zimbabve'de 7 milyon kişinin konuştuğu "Tsongo" bulunuyor. Ayrıca,eklenen diğer 14 dil arasında Kürtçenin Sorani lehçesinin yanı sıra Hindistan, Latin Amerika ve Filipinler'den diller bulunuyor. Buna göre, Google Translate'in hizmet verdiği dil sayısı 133'e çıkmış oldu.

YORUMLAR
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Mali ile ECOWAS arasındaki krizin çözümü için devrede İslam İşbirliği Teşkilatı, Mali ile ECOWAS arasındaki krizin çözümü için devrede Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi

Afrika, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi - Son Dakika


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