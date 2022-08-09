Google ve Apple'a rekabet soruşturması açıldı! - Son Dakika
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Google ve Apple'a rekabet soruşturması açıldı!

09.08.2022 19:02
Google ve Apple'a rekabet soruşturması açıldı!

Google ve Apple için ödeme sistemleri üzerinden dava açıldı. Güney Kore, üçüncü taraf ödemelerin rekabet dışı kaldığını düşünüyor.

Güney Kore, üçüncü taraf ödeme hizmetlerini kullanmaya izin vermediği gerekçesiyle Apple ve Google'a soruşturma başlattı. Asya ülkesi, uygulama içi ödeme yasasının ihlal edildiğini ve mağazalarda üçüncü taraf ödemelerin serbestçe kullanılması gerektiğini söyledi.

Google ve Apple üçüncü taraf ödemelere izin vermiyor mu?

Güney Kore İletişim Komisyonu (KCC) tarafından App Store, Google Play Store ve One Store için yeni bir soruşturma başlatıldı. Ödeme hizmetleri konusunda uzun yıllardır inceleme altında olan bu platformların, üçüncü taraf ödeme hizmetleri geri plana attığı iddia edildi.

Google ve Apple'a rekabet soruşturması açıldı!

KCC'nin üçüncü taraf ödemelerde neyi araştırdığı şimdilik belirsiz. Ancak hem Apple hem de Google'ın geliştiricileri uyarmakta geç kaldığı düşünülüyor. Ayrıca her iki platformun alternatif faturalandırma sistemi üzerinden komisyon almaya devam ettiğini biliyoruz.

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Google, alternatif ödemelerden daha az komisyon aldığını söyleyerek kararını savundu. Ayrıca komisyonların Android ve Play Store'a yatırım yapmak için zorunlu olduğunu söyledi. Apple ise alternatif faturalandırma ve komisyonlarla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Güney Kore'nin soruşturma açılmasına izin veren yasası, olası para cezalarının, elde edilen ortalama yıllık gelirin yüzde 2'si kadar olmasına izin veriyor. Yani Apple ve Google'a, App Store ve Play Store üzerinden milyonlarca dolarlık ceza kesilebilir.

Google ve Apple'a rekabet soruşturması açıldı!

Asya ülkesi tarafından bu yılın başlarında kabul edilen yasa kapsamında uygulama mağazalarına birtakım düzenlemeler getirildi. Buna göre, üçüncü taraf ödeme yöntemlerin, Apple Pay veya Google Pay ile eşit şartlarda olması zorunlu tutuluyor.

Peki siz Google ve Apple ödeme sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Google, Apple, Asya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google ve Apple'a rekabet soruşturması açıldı! - Son Dakika

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