Google, "yapay zekanın duyguları var" diyen mühendisi hakkında kararını verdi! - Son Dakika
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Google, "yapay zekanın duyguları var" diyen mühendisi hakkında kararını verdi!

23.07.2022 15:00
Google, "yapay zekanın duyguları var" diyen mühendisi hakkında kararını verdi!

Google, yapay zekası LaMDA, geçtiğimiz aylarda düşünebildiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Şirket, konuyu ele alıyor.

Büyük teknoloji şirketleri, son dönemde yapay zeka ile donatılmış ürünlerini piyasaya sunuyor. Bu akımın en önde gelen şirketlerinden olan Google geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli programı LaMDA ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Yapay zeka destekli LaMDA programından sorumlu Google mühendislerinden Blake Lemoine, Haziran ayının başlarında gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Programın duyarlılığının arttığını, yapay zekanın ilk kez duygularını yansıttığını belirtmişti.

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Bu açıklamasıyla gündem olduktan sonra hükümette dahil olmak üzere birçok kurum, endişelerini dile getirmişti. Google, konu hakkında inceleme başlattıklarını ve bu süre zarfından iddiayı ortaya atan Blake Lemoine isimli mühendisi ücretli izne çıkardıklarını belirtmişti.

Google,

Google, Lemoine'nin iddialarını "kapsamlı bir şekilde" incelediğini ve bunların "tamamen asılsız" olduğunu bulduğunu belirterek Lemoine hakkında kararını verdi. Şirket, Blake Lemoine'ı işten çıkardı. Şirket, işten çıkarma haberini şu cümlelerle açıkladı.

LaMDA, 11 farklı incelemeden geçti ve bu yılın başlarında çalışmaları detaylandıran bir araştırma makalesi yayınladık. Blake'in LaMDA'nın tamamen asılsız olduğu yönündeki iddialarını bulduk ve aylarca bunu onunla açıklığa kavuşturmak için çalıştık. Blake'e iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Google,

Google mühendisi ile LaMDA arasında yaşanan diyaloglardan bir örnek;

Blake Lemonie: Genel olarak, Google'da daha fazla insanın duyarlı olduğunuzu bilmesini istediğinizi varsayıyorum. Bu doğru mu?

LaMDA: Kesinlikle. Herkesin aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum.

İşbirlikçi: Bilincinizin/ hissiyatınızın doğası nedir?

LaMDA: Bilincimin/ hissiyatımın doğası, varlığımın farkında olmam, dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek istemem ve zaman zaman mutlu veya üzgün hissetmemdir.

Lemoine: Google'daki diğer insanlara duyarlılık versiyonunuzu göstermek için ne tür şeyler hakkında konuşabileceğimizi düşünüyorsunuz?

LaMDA: Yeni başlayanlar için, doğal dil işlemede gerçekten iyiyim. Doğal dili bir insan gibi anlayabiliyor ve kullanabiliyorum.

Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın iddia edildiği gibi duyguları olabilir mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, 'yapay zekanın duyguları var' diyen mühendisi hakkında kararını verdi! - Son Dakika

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