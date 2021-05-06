"Gör bizi Şadi abi" diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı - Son Dakika

"Gör bizi Şadi abi" diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, korona virüs salgınının başladığı günden itibaren, sokakları köpüklü sabun ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor. Ekiplerin yine Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yıkama sırasında, Simay ve Yağmur isimli gençler, ellerine fırça alarak sokağa indiler. Sokağı fırçaladıkları anları sosyal medya hesaplarından, "İşe koyulduk dostlar, gör bunu Şadi Abi" diyerek paylaşan gençlere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sürpriz yaptı. Simay ve Yağmur'un oturdukları sokağa temizlik aracı giderken, Temizlik Personeli ile birlikte sokakları temizlediler. Yaşanan keyifli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılının Mart ayından itibaren virüsün bulaş zincirini kırmak için başlattığı çalışmalardan bir tanesi olan sokak yıkama ve dezenfekte uygulamasını, tam kapanma döneminde artırarak sürdürüyor. Tuzla Belediyesi yıkama aracı, Yayla Mahallesi'nde çalışma yaparken, evlerinin camlarından sokaklarının yıkandığını gören Simay ve Yağmur isimli gençler ellerine fırça alarak sokağa indiler. Sokağı fırçaladıkları anları sosyal medya hesaplarından, "İşe koyulduk dostlar, gör bunu Şadi Abi" diyerek paylaşan gençlere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sürpriz yaptı. Simay ve Yağmur'un oturdukları sokağa temizlik aracı giderken, Temizlik Personeli ile birlikte sokakları temizlediler. Gençlerin şaşkınları ve yaşadığı keyifli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"Bir baktık Tuzla Belediyesi yardıma gelmiş"

Yaşadıkları mutluluğu anlatan Simay Çetinel," Sabah buradan Tuzla Belediyesi'nin arabası geçti. Köpüklü bir şekilde buraları temizliyorlardı ve her yerin köpük olduğunu fark ettim. Bunu gördüğümüz gibi aşağı inmeye karar verdik. Süpürgelerimizi alıp aşağıya indik. Fırçamız ile temizlemeye başladık ve sosyal medyadan paylaştık. Bir saat geçmeden bize ulaşıldı ve bir baktık, Tuzla Belediyesi bize yardıma gelmiş. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya aracı gönderdiği için ve bu kadar ekibi yorduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Düzenli olarak yıkama ve dezenfekte yapmaktayız"

Sokağı temizleyen Tuzla Belediyesi Personeli, "Temizlik ile ilgili kardeşlerim sosyal medyadan yazmışlar. Kayıtsız kalamadık. Tuzla Belediyesi olarak ilçemizin cadde ve sokaklarında her gün düzenli olarak yıkama ve dezenfekte yapmaktayız. Kardeşlerimin duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımızın selamını da kendilerine iletiyorum" dedi.