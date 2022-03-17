Gördesli Makbule, şehadetinin 100. yılında memleketinde anıldı - Son Dakika
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Gördesli Makbule, şehadetinin 100. yılında memleketinde anıldı

17.03.2022 23:32

Milli Mücadele döneminde Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı oluşturulan Kuvayımilliye hareketine katılan ve 17 Mart 1922'de girdiği çatışmada 20 yaşında şehit düşen Makbule Hanım, memleketi Gördes'te anıldı.

Milli Mücadele döneminde Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı oluşturulan Kuvayımilliye hareketine katılan ve 17 Mart 1922'de girdiği çatışmada 20 yaşında şehit düşen Makbule Hanım, memleketi Gördes'te anıldı.

Gördes Belediyesince düzenlenen programda, Gördesli Şehit Makbule Hanım için Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Eğridere Mahallesi yakınlarındaki kabri başında tören yapıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle duaların okunduğu törende, şehit Makbule Hanım'ın kabrine çiçekler bırakıldı.

Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda devam eden anma programında, Kur'anı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif'in okundu.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, burada yaptığı konuşmada, Gördesli şehit Makbule Hanım ve beraberindeki kahramanların, düşmana karşı eşi görülmemiş bir mücadele ortaya koyduğunu, Gördesli Şehit Makbule Hanım'ın hatırasını adına yakışır şekilde yaşatmaya büyük özen gösterdiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Altun'un, mesajı okundu

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı da okundu.

Altun mesajında, düşmana karşı yürütülen mücadelelerde destanlar yazan Nene Hatun, Şerife Bacı, Halide Onbaşı, Halime Çavuş, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Kara Fatma lakabıyla bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden ve daha nice kahramanın unutulmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kahramanlarımızı ve onların fedakarlıklarını unutmamak, ülkemizi her türlü tehdide karşı korumak, şanlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkarmak bugün bizler için en büyük sorumluluktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ecdadımızın emaneti vatanımıza sahip çıkmak, ülkemizi daha da kalkındırmak, milletimizi hak ettiği refah seviyesine çıkarmak, birlik ve beraberliğimizi korumak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve şehadetinin 100. yılında

Gördesli Makbule Hanım'ı rahmetle, şükranla anıyorum."

Program, belediye konferans salonunda "Gördesli Makbule" kitabının yazarı İlknur Bektaş'ın söyleşisi ve kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Gördesli Makbule, şehadetinin 100. yılında memleketinde anıldı
Gördesli Makbule, şehadetinin 100. yılında memleketinde anıldı
Gördesli Makbule, şehadetinin 100. yılında memleketinde anıldı

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ÇANAKKALE ZAFERİ 107'NCİ YILINDA KONSERLE ANILDI ÇANAKKALE ZAFERİ 107'NCİ YILINDA KONSERLE ANILDI Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gördesli Makbule, şehadetinin 100. yılında memleketinde anıldı - Son Dakika


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