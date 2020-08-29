Görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybedip düşerek şehit olan piyade sözleşmeli er Ümit Çıkın için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybedip düşerek şehit olan piyade sözleşmeli er Ümit Çıkın için tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çıkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Çıkın'ın naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanacak. Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Hakkari, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:14 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan asker için tören - Son Dakika

Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü