Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: "İtiraz hakkımı kullanacağım" - Son Dakika

CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından görevden alınan Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Kılbaş, itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Görevden alınan Kılbaş, Atatürkçü Düşünce Derneği bürosu önünde açık havada basın açıklaması yaptı.

Kılbaş, gerek genel merkezin gerekse il başkanlığının tevdi ettiği bütün görevleri yerine getirdiklerini belirterek, "Herhangi bir spekülasyona, asılsız bir yoruma hasıl olmamak için bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum, takdir kıymetli hemşerilerimin. Görevden alınmamızın gerekçesi biraz öncede belirttiğim gibi bir türlü anlam veremediğim parti görev ve sorumluluklarını yerine getiremememizmiş. Tüzük çok açık ve net, il yönetimi tabi ki ilçeleri görevden alabilir. Gerekçede belli zaten. 5 kişilik bir kayyum heyeti atanır. 30 gün içinde seçime gider. Tabi ki ülkemiz bir pandemi sürecinden geçiyor. Belki uzayabilir bu süreç. Parti tasarrufudur kayyumla alakalı herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

5 gün içinde itiraz hakkını kullanacağını ifade eden Kılbaş, "Yasa demiş ki bir ilçeyi il yönetimi görevden alabilir. Ancak 5 gün içinde de itiraz etme hakkı vermiş bana. ve ben bu itiraz hakkımı tabi ki kullanacağım. Unutmayın siyaset uzun soluklu bir yarıştır. Önemli olan sizlerin karşısına çıkıp sorularınıza dürüst bir şekilde cevap verip, neden görevden alındığımı bu şekilde açıklayabiliyorsam bu benim için bir madalyadır. Çünkü çalmadım, çünkü çırpmadım, yalan söylemedim yolsuzluk yapmadım. Ahlaksızlık yapmadım. O sebepten ötürü karşınızda dimdik ayaktayım" diye konuştu.

İlçe başkanı ve yönetiminin görevden alınmasına dair Mersin İl Yönetim Kurulu'nun kararında "Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Kılbaş ve Erdemli ilçe yönetim kurulu üyelerinin, yasalarda, tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle, parti tüzüğünün 25/2 maddesi uyarınca görevden alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. - MERSİN