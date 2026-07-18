Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı

18.07.2026 21:05
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Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan ve kamuoyunda "tayt giyen vali" olarak gündeme gelen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle görevden alındı. Görevden alınmasının ardından sessizliğini bozarak "Pedallamaya devam. Ben yelken, kürek ve bisiklet sporcusuyum. Çiçekli’nin, karar öncesi Çıldır Gölü'nde kürek çekerken kayda alınan son son görüntüleri ortaya çıktı.

Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle TBMM'de eleştiri oklarının hedefi olan ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin, görevden alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Kararın ardından sessizliğini bozarak "Pedallamaya devam. Ben yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum" diyen Vali Çiçekli'nin, Çıldır Gölü'nde kürek çekerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı

ÇILDIR GÖLÜ’NÜN MUHTEŞEM DOĞASINDA KÜREK ÇEKTİ

Görüntülerde, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin kış aylarında donmuş görüntüsüyle hayran bırakan Çıldır Gölü'nün yaz aylarındaki muhteşem mavisinde kürek eğitimi aldığı görülüyor. Karlı dağların ve yemyeşil doğanın birleştiği manzarada profesyonel sporcularla birlikte kürek çeken Çiçekli, gölün güzelliğine hayran kaldığını belirtiyor.

"BAZEN MANZARADAN KÜREK ÇEKMEYİ UNUTUYORUM"

Videoda sporun birleştirici gücüne vurgu yapılırken, Vali Çiçekli'nin kürek çekerken hissettiği heyecan kameraya yansıyor. Çiçekli, Çıldır Gölü'ndeki deneyimini şu sözlerle anlatıyor:

"Ya düşünsenize, ben kürek çekiyorum ama bir yandan da manzarayı izliyorum. Soluma bir bakıyorum; karşıda karlar hala duruyor ve ortam tamamen yemyeşil. Çıldır'ın o muazzam maviliğiyle birleşiyor, size küçükken çizdiğiniz resmi sunuyor. Ben bazen kürek çekmeyi unutuyordum görüntüye dalıp."

Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı

ANTRENÖRÜNDEN VALİYE KÜREK TÜYOLARI

Görüntülerde Vali Çiçekli'ye eşlik eden kürek antrenörünün, daha az yorulması için taktikler verdiği anlar da yer alıyor. Antrenörün, "Yükü ayağınla sırtınla çektiğinde kollar dümdüz olsun. Yoksa kolların çok yorulur. Kolları bükük tutmak seni mahveder. Bacak basarken kollar düz, en son bacak bitince kolları bükeceksin dışa doğru" diyerek Valiye eğitim verdiği o keyifli anlar, görevden alınma kararının ardından en çok konuşulan videolar arasına girdi.

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Son Dakika Ardahan Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevden alınan Vali Çiçekli'nin kürek çekerken videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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