Göreve giden aile hekimi kazada yaralandı - Son Dakika
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Göreve giden aile hekimi kazada yaralandı

24.06.2022 12:56
Göreve giden aile hekimi kazada yaralandı

Adıyaman'da, göreve gittiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden aile hekimi kaza yaparak yaralandı.

Adıyaman'da, göreve gittiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden aile hekimi kaza yaparak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyüne 02 BF 125 plakalı hafif ticari aracıyla göreve gittiği öğrenilen Fatma Nazan Y., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köye 2 kilometre kala yol kenarında bulunan bir bahçenin istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Fatma Nazan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araç, yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göreve giden aile hekimi kazada yaralandı - Son Dakika

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