Görme engelli genç kız yazdığı kitapları kurduğu stantta satıyor - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde doguştan görme engelli Sercan Tung, yazdığı kitapları kurduğu stantta satıyor.

Tung engeline rağmen "Sercan Tung Şiirleri" ve "Bana Bir Işık Olun" adlı şiir kitaplarını çıkardı.

Silopi Kaymakamlığının desteği ile Sanat Sokağında kitap satışı için stant kuran Tung'un ilk müşterilerinden biri Kaymakam Can Kazom Kuruca'nın eşi Eda Kuruca oldu.

Kuruca, görme engelli genç kızın kitaplarından satın alarak ona destekte bulundu.

Tung yaptığı açıklama, kendisine her konuda yardımcı olan Silopi Kaymakamı ve eşine teşekkür ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavüris (Kovid-19) salgını nedeniyle kitap satışı yapmadığını ifade eden Tung, bu destek sayesinde kitaplarını satmak istediğini aktardı.

Amacının iyi bir şair olmak olduğunu dile getiren Tung, "Görme engelime rağmen iki şiir kitabı çıkardım. İmkanım olsaydı daha çok şiir kitabı yazmak isterdim. Şiir yazmaya devam edeceğim. Herkesten destek bekliyorum." dedi.

Silopi Kaymakamının eşi Eda Kuruca da engelli bireylerin çabasına her zaman önem verdiklerini ifade ederek, bugün de Sercan Tung'a destek olmak için stanta geldiğini söyledi.

Kuruca engeline rağmen şiir kitabı çıkartan Tung'u başarılarından dolayı kutladığını belirtti.