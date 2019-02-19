Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Kursiyerlere Kur'an-ı Kerim Hediyesi

Görme Engelli Kursiyerlere Kur'an-ı Kerim Hediyesi

18 dakika önce

Samsun'da "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında görme engelli kursiyerlere dijital Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Görme Engelli Kursiyerlere Kur'an-ı Kerim Hediyesi, System.String[]
Samsun'da "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında görme engelli kursiyerlere dijital Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Katar Hayır ve Yardımlaşma Derneği'nin finansman desteğiyle görme engeliler için hazırlanan dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira"nın tanıtımı yapıldı.

Samsun Müftüsü Veysel Çakı, Gülistan Kız Kuran Kursu ile Çınarlık Kuran Kursu'nda 6 kursiyere setleri hediye etti.

Hazırlanan dijital Kur'an-ı Kerim setini çok beğendiğini öğrenciler için de çok yararlı olacağına inandığını ifade eden Çakı, projenin görme engelli öğrencilerin de Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okumalarına vesile olacağını ifade ederek projeye katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Programa, Müftülük Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Seyhan Elmacı ile Eğitim Uzmanı Sevgi Sel de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun, Güncel
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