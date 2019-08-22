Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı

B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Kayseri'de devam ediyor.

Argıncık Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde devam eden kamptaki seçmeler sonucu milli takım formasını giymeye hak kazanacak sporcular, 14 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak Avrupa şampiyonasında mücadele edecek takımda yer alacak.

Teknik direktörü John Ball, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, programlarının çok yoğun geçtiğini söyledi.

İyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini belirten Ball, "Hafta boyunca buradaydık ve hafta sonunda kampımızın seçmesi yapılacak. Daha sonra kendimizi görmek için maçlar yapacağız. Bu maçlarda da Avrupa şampiyonasına hazırlanmayı planlıyoruz." dedi.

John Ball, Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin yemeklerinin de güzel olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de milli takım kampını ziyaret etti.

Eskici, kampın Kayseri'de yapılmasının, şehrin sportif faaliyetlerine ve vizyonuna katkı sağlayacağını kaydetti.

Kamp, yarın yapılacak hazırlık müsabakaları ile devam edecek.