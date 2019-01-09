Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Personel Sabah Kahvaltısında Buluştu

Görme Engelli Personel Sabah Kahvaltısında Buluştu

1 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasının önemine vurgu yapmak ve personeller arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurumlarında çalışan görme engelli sağlık çalışanlarıyla sabah kahvaltısı programında Eskişehir Şehir Hastanesinde bir araya geldi.

Görme Engelli Personel Sabah Kahvaltısında Buluştu, System.String[]
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasının önemine vurgu yapmak ve personeller arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurumlarında çalışan görme engelli sağlık çalışanlarıyla sabah kahvaltısı programında Eskişehir Şehir Hastanesinde bir araya geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi personel yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programına Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz, tüm hastane idarecileri ve Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve yöneticiler kahvaltı programında görme engelli personellere eşlik ederek servisi yaptılar. Kahvaltı programında kurum çalışanı görme engelli personellere hitap eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; her zaman tüm çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti. Müdür Bilge; Sağlık Müdürlüğü ve sağlık idarecileri olarak her zaman sorunları dinleyip çözüm bulma noktasında gayret içinde olacaklarını söyleyerek, önemsedikleri bu tür buluşmaları geleneksel hale getirerek devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça mutlu olan görme engelli sağlık çalışanları İl Sağlık Müdürü Bilge ve sağlık idarecilerinin kurumda çalışan görme engelli personele göstermiş oldukları samimi yaklaşıma ve sabah kahvaltısı programından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Eskişehir, Sabah, Güncel
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