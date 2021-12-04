Üye Girişi
GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI - Son Dakika

GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI

04.12.2021 11:16

Dünya Engelliler Günü kapsamında, aralarında Görme Engelli Milli Takımı sporcularının da bulunduğu FUTSAL müsabakası gerçekleşti.

Dünya Engelliler Günü kapsamında, aralarında Görme Engelli Milli Takımı sporcularının da bulunduğu FUTSAL müsabakası gerçekleşti. Zilli topun sesine kulak vererek, topu kaleye ulaştırmaya çalışan kırmızı ve beyaz takım kıyasıya mücadele etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi Kapalı Spor Salonunda Görme Engelli Milli Takımı oyuncularının da aralarında bulunduğu ekipler, salon futbolu (FUTSAL) müsabakası gerçekleştirdi. Kendine özgü kurallarla oynanan maçta, görme engelli bireylerin mücadelesi taraftarlardan da ilgi gördü. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi 'nin ev sahipliğinde, birçok paydaşın iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikle engellilerle ilgili farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

20 YAŞINDA ENGELLİ OLDU; SPOR VE MÜZİKLE HAYATA TUTUNDU

Gözünde var olan bir rahatsızlığın ardından geçirdiği ameliyat sonucu 20 yaşındayken görme yetisini kaybeden 25 yaşındaki Hasan Ünsal, futbol oynamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Engelli olduğunda bunalıma girdiğini, spor ve müzikle motive olduğunu ifade eden Ünsal, 'Engelli olduktan sonra kendimi hem spora hem de müziğe adadım. Görme engellinin yapabileceği en güzel şeyler bunlar. Bu organizasyonları yapanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi sokak sanatçılığı yapıyorum, klarnet ve gitar çalarak geçimimi sağlıyorum. Daha yeni engelli olanlar için rehabilitasyon olarak merkezlerden çok spor organizasyonları daha iyi. İnsan her şeyi unutuyor' diye konuştu.

HEM OYNAMAYI HEM İZLEMEYİ SEVİYORUM

Görme engelli sporcu Ali Çavdar, Türkiye'de 2006 yılından beri futbol oynadığını belirterek, 'Futbolu kim oynarsa oynasın özellikle Avrupa'da çok popüleritesi olan bir branş. O yüzden kör olsun olmasın, sempati ile karşılanıyor. Ben de Türkiye genelinin yüzde 98'i gibi futbolu hem oynamayı hem de izlemeyi seviyorum. Bütün spor branşlarında olduğu gibi bizim de amacımız sakatlanmaktan oynamak. Görme engellilerin futbol oynaması ilk bakışta riskli gözükebilir ama zilli topla oynanıyor ve iletişim halinde olduğumuz için bir sakatlık riski yok' dedi.

TEK BİR GÜNE SIĞDIRILMAMALI

Farkındalık yaratmak için çalıştıklarını söyleyen İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedil, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik, bu etkinliklerden biri de FUTSAL maçı. Görme engelli bireylerin futbol maçı esnasında neler hissediyorlar veya görme engelli biri bu maçları izlediğinde nasıl izlediğini deneyimlemek istedik. Bu günler tek bir günle açıklanmamalı. Biz de engelli öğrencilerle birlikte çalışıyoruz' dedi.

ENGELLİLER GÜNÜ KUTLANMASIN, ANILSIN

Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlanmasını değil, anılmasını istediklerini söyledi.

Farkındalık amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Nacar, 'Farkındalık olsun diye 5 gün boyunca sesli betimleme, alt yazı, dublaj yöntemiyle online olarak filmler gösteriyoruz. 5 Aralık Pazar Günü de hayata pedal çevireceğiz. Bu kutlanacak bir gün değil. Onların da hayatın içinde olduğunu bilmek, film izleyip, sanatla buluşabildiklerini, sporun ve sanatın iyileştirici gücüne inanarak onların hayatın içinde ne kadar aktif rol alabildiklerini göstermek adına böyle bir film festivali yapıyoruz. Bir düş kuruyoruz, barikatsız bir dünya için diyoruz. Biz toplumsal bilinci geliştirmek için bu tür etkinlikler yaparak hem onların hayatını kolaylaştırıyoruz' diye konuştu.

'EMPATİYİ DERİN YAPMAMIZ LAZIM'

Müsabakaya ev sahipliği yapan ÜNSPED Genel Koordinatörü Semra Demirer, sevginin engel tanımadığına dikkat çekti.

Demirer, 'Bizim gibi engelsiz görünen insanların beynimizdeki, yüreğimizdeki engelleri sevgiyle, hoşgörüyle, dayanışmayla temizlersek, özel yaratılmış insanların da yaşamını kolaylaştırırsak ne kadar güzel işlere imza attığını göreceksiniz. Bizden daha iyi görüyorlar, daha iyi yazıp, kitap okuyorlar, bizden daha iyi yüzüyorlar, rekorlar kırıyorlar. Bizlerin onların hayatını kolaylaştıracak rampalar yapmamız, engelliler yerine park etmememiz ve onların haklarını korumamız gerekiyor. Her an her birimiz engelli olabiliriz. Empatiyi derin yaparsak bu tür sorunları yaşamamış oluruz. Biz onları geleceğe hazırlamak için her türlü seferberliği yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI
GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI
GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI
GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI

Dünya Engelliler Günü, Görme Engelli, Engelli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiçek'e 14:30 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp 20:12 Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Son Dakika Haberleri
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
13:46 İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!
13:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde esnaf bakanlığı kuracağız
13:36 Aziz reytinglerde ezdi geçti! Dizi gün birincisi oldu!
Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor         
14:40
Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı         
14:28
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 14:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: GÖRME ENGELLİLERDEN FUTSAL MÜSABAKASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement