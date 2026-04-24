Görüntü Çin’in Sincan bölgesinden! Devasa bir toz bulutu oluştu

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde etkili olan kum fırtınası, devasa bir toz bulutunun oluşmasına neden oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü tamamen kaplayan yoğun toz kütlesi dikkat çekti.
Görüntülerde, hızla ilerleyen toz bulutunun yerleşim alanlarını kısa sürede etkisi altına aldığı, görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığı görüldü. Yetkililerin, fırtına sırasında vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Dış basında yer alan haberlere göre, Sincan bölgesi geniş çöl alanları ve kurak iklimi nedeniyle kum fırtınalarına sıkça sahne oluyor. Özellikle ilkbahar aylarında artan rüzgarlarla birlikte bu tür dev toz bulutlarının oluşabildiği ifade ediliyor.
Kum fırtınasının bazı bölgelerde ulaşımı aksattığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.
