Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
26.01.2026 15:14
Haber Videosu

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'nda geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Rüzgârla birleşen kar taneleri, doğada çok nadir gözlemlenen kar rulolarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

ENDER GÖRÜLEN DOĞA OLAYI

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor. Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
