(görüntülü) transanatolia rallisi yarın başlıyor

BOLU'nun doğa harikası Abant'tan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik rotanın ardından Göbeklitepe'de sona erecek olan Transanatolia Rally Raid'in tanıtım toplantısı yapıldı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid yarın başlayacak. Rallinin startı Bolu'nn doğa harikası Abant Tabiat Parkı'ndan verilecek. Yarın başlayacak rallinin ilk gününde ralliciler Abant Gölü'nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2'inci gün Haymana'dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3'üncü gün Acıgöl'den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4'üncü gün Kapadokya'dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5'inci gün Maraş'tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6'ncı gün Nemrut Dağı'ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7'nci gün ise Mardin'den Göbeklitepe parkurunu katedecek. Toplam 2 bin 300 kilometrelik rota üzerinde ralliciler, enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 ve 6x6 arazi araçları, ATV ve kamyonlar dört ayrı kategoride ve bir arada yol dışı etaplarda mücadele edecek.

Yarın başlayacak zorlu yarış öncesi rallinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Bolu'nun incisi Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Bu yarış, her türlü arazi aracı, motosikletler, otomobiller ve kamyonların katıldığı uzun soluklu strateji ağırlıklı bir yarış. Motor sporlarının maratonlarından biri. Sadece hızlı olmak yetmiyor, dayanıklı olmak da gerekiyor. Hem ürün hem pilotlar için bu böyle. Aynı zamanda çok ciddi navigasyon ve strateji yarışı. Bunlardan sonra hız geliyor. Çünkü çok hızlı olup çok kaybolanların derece yapması pek mümkün değil" dedi.

Büyükpınar, bu yıl ilk defa FIA Cross Country şampiyonasına aday olduklarını ifade ederek, "Adaylığımız bu sürecin sonunda kabuln edilirse Türkiye'nin ikinci bir Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteklediği ve şampiyonası olduğu bir yarış haline gelecek. Şuanda bu kategoride dünyada 4 tane yarış var. Biz de 5'incisi olmak yolundayız" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen de rota ve yarış hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yarın başlayacak olan yarışların 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de tamamlanması planlanıyor.

- Bolu