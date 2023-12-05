Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gösterişli hayatı ve külçe külçe altınlarıyla tanınan Nevra Bilem, gündemden düşmüyor. Gazeteci Murat Ağırel, takipçilerini dolandırdığı gerekçesiyle hakkında şikayetler bulunan Bilem ve eşi Murat Bilem'e ait tur şirketinin 3 yılda sadece 20 bin 257 TL vergi ödediklerini ileri sürdü.

YIL YIL ÖDEDİKLERİ VERGİLERİ ÇIKARDI

Geçtiğimiz aylarda Gelin Evi'ne katılarak adeta altınlarını sergileyen Nevra Bilem, bu sefer de eşiyle ödedikleri vergiyle gündemde. Ağırel, X hesabından yaptığı paylaşımda karısına kutuların içinde altın kemer, kolye, bilezik ve külçe altınlar hediye eden Murat Bilem'e ait araç kiralama ve tur şirketiyle ilgili "Nevra Hanım ne kadar beyanda bulundu bilmiyorum. Ulaşmaya çalıştım başaramadım ancak araştırıyorum. Ev hanımı olan Nevra hanımın eşinin iş yerini inceledim. Murat Beyin işler kötü galiba. 2020 yılında 2019 TL Matrah beyan etmiş 444 TL vergi ödenmiş. 2021 yılında 30.892 TL Matrah beyan etmiş 7.723 TL vergi ödenmiş. 2022 yılında 52.569 TL Matrah beyan etmiş 12.090 TL vergi ödenmiş yani toplamda 3 yılda 20.257 TL. (Yirmibin İkiyüz Elliyedi Türk Lirası) vergi ödenmiş" dedi.

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÜNDEMDE

Dilan Polat'a yakınlığı ve altınlara olan düşkünlüğüyle tanınan fenomen Nevra Bilem, ürün satışı karşılığında birçok takipçisini dolandırdığı iddia edildi. Bilem'in mobilya reklamı yaparak satılan ürünlerin parasını da akrabasının hesabına attırdığını söyleyen bir vatandaş "Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi. Parasını istediği fenomen tarafından engellendiğini söyleyen kadın, şikayetçi oldu. Olayın ardından Bilem hakkında birçok şikayet olduğu ortaya çıktı.