"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü - Son Dakika
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"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

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Süper Lig'de bu sezon Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü küme düştü. Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Kafkas, kötü sonuçlar sonrası görevden ayrılmış ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçmişti. Kafkas, daha önce "Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum" demişti.

27.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:23
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Süper Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Tolunay Kafkas kâbus gibi bir yıl geçirdi. Tolunay Kafkas'ın sezon içinde görev yaptığı Fatih Karagümrük ve Ankaragücü küme düştü.

ÇALIŞTIRDIĞI İKİ TAKIM DA KÜME DÜŞTÜ

Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı. Ankaragücü sonrasında küme düşerek lige veda etti. Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşmüş oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANTRENÖRLERİNDEN BİRİYİM"

Kendisini Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri olarak tanımlayan Tolunay Kafkas, "Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum. Bu iş, bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem. Sorumluluğu taşıyabilecek hem yürek hem de adamlık bende var" demişti.

"Lig\'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Tolunay Kafkas, Ankaragücü, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Lig'in en iyi antrenörü benim' diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yelloz Kız: Tolunay masal anlatma icraat 0 laf 10 20 1 Yanıtla
  • barış özcan: Trabzon çocuğuyum deyip, tazminat davası açtığın gün başladı La Fontaine Masalları.... 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser: İMPARATOR ŞENOL GÜNEŞ BUNA GÜLDÜ 4 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: doğru demiş tabiki onu adaam yerine koyup takımın başına getirenler den iyi olduğu kesin 5 1 Yanıtla
  • Levent Kosan: milli takım antrenörlüğü düzeyindeki başarısızlıklarını da eklemek lazım 3 0 Yanıtla
  • Sinan Altintas: At At.kalede kaleci yok nasılsa. 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca: sondan en iyi 0 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Bir Bulgaristan atasözü derki "Muameleden tırışka" 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü - Son Dakika
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