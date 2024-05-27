"Lig\'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

Spor

Süper Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Tolunay Kafkas kâbus gibi bir yıl geçirdi. Tolunay Kafkas'ın sezon içinde görev yaptığı Fatih Karagümrük ve Ankaragücü küme düştü.

ÇALIŞTIRDIĞI İKİ TAKIM DA KÜME DÜŞTÜ

Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı. Ankaragücü sonrasında küme düşerek lige veda etti. Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşmüş oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANTRENÖRLERİNDEN BİRİYİM"

Kendisini Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri olarak tanımlayan Tolunay Kafkas, "Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum. Bu iş, bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem. Sorumluluğu taşıyabilecek hem yürek hem de adamlık bende var" demişti.