Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

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Türkiye'nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptığı hamleler meyvesini vermeye devam ediyor. Son olarak Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı. Petrolün bulunduğu bölgenin Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

27.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:22
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Türkiye'de akaryakıt fiyatında belirleyici unsur olan petrol çalışmalarında bir bölgeden daha iyi haber geldi. Doğalgaz ve petrol arayışı sürerken Arar Petrol A.Ş, bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı.

PETROLÜ ÇIKARMAK İÇİN BAŞVURU YAPILDI

İki farklı bölgede petrol bulunduğunu söyleyerek, petrolü çıkartmak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu. Petrolün bulunduğu bölgenin Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

İKİ BÖLGEDE PETROL TESPİT EDİLDİ

Petrol tespit eden Arar Petrol, AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta numarasına ait petrol arama ruhsat sahasında işlemleri gerçekleştirdi. MAPEG'e başvurusunu 17 Mayıs 2024 tarihinde yapan petrol şirketi, ARİ/ARR/K/O36-a1-1 ve ARİ/ARR/K/O36-a2-1 paftaları için de petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna- Rusya savaşı sonrası enerji güvenliğinin öneminin artmasıyla, Türkiye'de yapılan bu tür keşifler stratejik bir değer taşıyor. Gabar Dağı'ndan gelen benzer müjdelerle birlikte, çevre illerde de petrol bulunması umut ediliyor.

Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu

Osmaniye, Adana, Hatay, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emin Erol: dese ne yine benzine zam gelecek her petrol buldugunuzda akaryakıt ucuzlayacagina pahali oluyor aman petrol bulmayin sakin 9 6 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: zam yükleniyor..... 1 0 Yanıtla

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