Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan tedavi sonrası cezaevine götürüldü - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan tedavi sonrası cezaevine götürüldü

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Cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olmak, dolandırıcılık ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştır. Alisya Bahar Candan'a 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenirken, Gülnihal Çiçek'e ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

27.05.2024 12:03
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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, cezaevinde kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Candan, tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan hastaneden cezaevine götürüldü

ABLASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bahar Candan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, cezaevinde yemek yiyememe hastalığına yakalanarak 47 kiloya kadar düştüğü için doktor raporuyla tahliye edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan hastaneden cezaevine götürüldü
Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan hastaneden cezaevine götürüldü
Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan tedavi sonrası cezaevine götürüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan tedavi sonrası cezaevine götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan tedavi sonrası cezaevine götürüldü - Son Dakika
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